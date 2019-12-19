تعرّف على أنشطة التمويل المسموح لشركات التمويل المرخصة ممارستها

علي القحطاني(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنشطة التمويل المسموح لشركات التمويل المرخصة ممارستها.

وبيّنت أن الأنشطة هي: التمويل العقاري، تمويل بطاقات الائتمان، تمويل الأصول الإنتاجة، التمويل الاستهلاكي، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التمويل المتناهي الصغر، الإيجار التمويلي، أي نشاط تمويلي توافق عليه مؤسسة النقد السعودية.

وفي سياق آخر، حذرت من رسائل الاحتيال المشبوهة التي تطلب تحديث البيانات البنكية بالاتصال برقم هاتف، قائلة: «سارع بالإبلاغ عنها بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم الموحد لكافة شركات الاتصالات ٣٣٠٣٣٠».