السيسي : العلاقات المصرية السعودية ركيزة استقرار المنطقة العربية

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري ، للدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، حيث سلمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين .

ومن جانبه أعرب السيسي ، عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات.