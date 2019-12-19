الاتحاد يتلقى نكسة جديدة أمام الفيحاء ويخسر بأربعة

ماجد محمد(صدى):

تلقى الاتحاد، هزيمة ثقيلة من الفيحاء، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح روني فرنادنديز الأهداف مبكرًا بعد مرور 3 دقائق على الوقت الأصلي، ثم سجّل رومارينيو هدف التعادل في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، سجّل صامويل أوسو الهدف الثاني في الدقيقة 49، ثم سجل روني هدفه الثاني والثالث في المباراة في الدقائق 70، 90+2 .

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 16 نقطة في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 12 في المركز الـ13.