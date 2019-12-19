انتحار عامل مصري يكشف احتيال شركات التوظيف بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أثار انتحار عامل مصري بإلقاء نفسه من الطابق العاشر في الكويت، جدلاً كبيرًا بعد اكتشاف مفاجآت بشأن شركة التوظيف التي يعمل بها.

وأكدت التحقيقات التي أجريت حول الأمر، أن شركة التوظيف التي يعمل به تقاضت منه مبالغ تتراوح ما بين 1500 إلى 1700 دينار لإحضارهم إلى الكويت، ثم تركهم.

وأضاف أصدقاء العامل المتوفي أنهم اكتشفوا فور وصولهم إلى الكويت أن عقودهم مزيفة، وتتركهم الشركة كعمالة سائبة، فضلاً عن تخلي الشركة عنهم ومطالبتهم بالعودة لبلدهم عند مطالبة العمال بالالتزام بنص العقود.

وأضافت العديد من الصحف الكويتية، أن أغلب الوافدين وجدوا أنفسهم أمام مشكلة كبرى بعد دفع مبالغ كبيرة للسفر، حيث اضطر البعض للعمل المتقطع والبعض الآخر بدأ في التفكير في الانتحار مثل العامل المصري.

وأشارت التحقيقات إلى أن مسؤولي الشركة يتقاضون مبالغ تصل إلى 5000 دولار مقابل إحضار الوافدين وتركهم كعمالة سائبة، وتم إحالتهم إلى القضاء الكويتي بتهمة الإتجار في البشر.