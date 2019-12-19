«الكعبي» يجلد الإعلاميين: الهلال أصبح حديث العالم وأنتم تحسبون البطولة بالنقاط

نواف السالم(صدى):

علق عبدالله الكعبي، مقدم برنامج ” سوالف رياضية ” ، على ما ردده بعض الإعلاميين الرياضيين عن خروج الهلال من البطولة.

وعن ذلك، قال ” الكعبي ” خلال برنامجه التلفزيوني: ” الهلال أصبح حديث العالم بعد المستوى المشرف بكاس العالم للأندية، وللاسف بعض الاعلام السعودي يحسب البطولة بالنقاط ” .

وأضاف: ” البعض يظن بأن الهلال خرج ويُقللون من الترجي وهو الذي سحق السد بـ ٦، ويتغنون بالأولوية ولكنهم نسوا بأنهم لعبوا كمرشحين مش كأبطال لدوري أبطال آسيا ” ، وذلك في إشارة لنادي النصر.

وكان فريق الهلال قد فاز على الترجي التونسي بهدف مقابل لاشئ، خلال مباراة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.