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«الكعبي» يجلد الإعلاميين: الهلال أصبح حديث العالم وأنتم تحسبون البطولة بالنقاط

«الكعبي» يجلد الإعلاميين: الهلال أصبح حديث العالم وأنتم تحسبون البطولة بالنقاط
نواف السالم(صدى):

علق عبدالله الكعبي، مقدم برنامج ” سوالف رياضية ” ، على ما ردده بعض الإعلاميين الرياضيين عن خروج الهلال من البطولة.

وعن ذلك، قال ” الكعبي ” خلال برنامجه التلفزيوني: ” الهلال أصبح حديث العالم بعد المستوى المشرف بكاس العالم للأندية، وللاسف بعض الاعلام السعودي يحسب البطولة بالنقاط ” .

وأضاف: ” البعض يظن بأن الهلال خرج ويُقللون من الترجي وهو الذي سحق السد بـ ٦، ويتغنون بالأولوية ولكنهم نسوا بأنهم لعبوا كمرشحين مش كأبطال لدوري أبطال آسيا ” ، وذلك في إشارة لنادي النصر.

وكان فريق الهلال قد فاز على الترجي التونسي بهدف مقابل لاشئ، خلال مباراة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4027 ] نشر منذ 32 دقيقة

بيكرهونك النصراويين …

[ عدد التعليقات: 1146 ] نشر منذ 19 دقيقة

يأتي الانصاف من الخارج كما هي العاده فصيت الهلال بلغ اقاصي الكره الارضيه وعالمي ابو خرقه لايزال يحلم ان يصبح الفأر يوما من الاسود

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