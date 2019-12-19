بالفيديو.. عملت في 10 مهن.. أحلام تكشف حقائق غير معروفة عن طفولتها

أبو ظبي(صدى):

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام حقائق غير معروفة عن حياتها في طفولتها ، مُشيره إلى أن الهاتف الجوال لم يكن موجوداً لدى أسرتها وإن والدها كان يحمل الهاتف في حقيبة كي لا تمضي وشقيقاتها وأشقاؤها الوقت وهم يتحدثون عبره.

وقالت أحلام ، في لقاء أجري معها على هامش إحدى حلقات برنامج المواهب The Voice ، إنها بدأت العمل بعد وفاة والدها في مجال التدريس مع متابعة دراستها في فترة الصباح مضيفة أنها عملت في 10 مهن.

وأضافت ، أنها تتفاعل مع مواقع التواصل ليوم كامل أحياناً ولا تهتم بذلك أبداً في أحيان أخرى وخصوصاً عندما تكون برفقة زوجها وأودلاها مع الإشارة إلى أن الإعلامية فجر السعيد هي أكثر شخص تقوم بالتواصل معه هاتفياً.

وذكرت أنها حطمت هاتفها مراراً وأنها لا تردد في مواجهة بعض المتابعين وحتى من تعرفهم بالبلوك.