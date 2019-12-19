استمرار انخفاض درجات الحرارة في المملكة

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة على مدار اليوم الخميس وغدًا الجمعة.

وتوقعت استمرار الأتربة المثارة والرياح النشطة في مكة المكرمة وجدة، بينما تشهد المدينة المنورة والرياض عوالق ترابية وسحب غائمة، والتي تصل إلى سحب رعدية ممطرة في أبها وجازان.

وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة بينما ستكون شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

وعن حالة الطقس في موسم الرياض، أوضحت الهيئة أنه سيكون سماءً غائمة جزئيًا وقد تتأثر الرؤية بالعوالق الترابية ، إذ تصل درجة الحرارة إلى 19 درجة.