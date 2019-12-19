بالتزامن مع محاكمتهم.. أبرز المعلومات عن المتهمين بحادثة طعن حديقة الملك عبدالله بالرياض

عادل الحربي(صدى):

تشهد المحمكة الجزائية المتخصصة اليوم الخميس في الرياض، بدء الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في ” حادثة الطعن ” لأحد الفرق الاستعراضية بحديقة الملك عبدالله بحي الملز.

وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز المعلومات عن المتهمين وعن الاتهامات الموجهة إليهم، وجاءت لائحة الاتهامات كالتالي:

– المتهم الأول ” جومة ” الإرهابي

يحمل الجنسية اليمنية وهو من ضمن عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكُلف من أحد قادة التنظيم بفعل العمل الإرهابي على مسرح حديقة الملك عبدالله، بعد عمل رصد وتخطيط للعملية.

وسبق للمتهم الاشتراك مع التنظيم في القتال باليمن، كما قام المتهم بتصوير نفسه ملثمًا ويلقي قصيدة تتضمن تحريضًا ضد هيئة الترفيه من جواله وإرسالها للآخرين عبر واتساب.

• المتهم الثاني

اشترك المتهم الثاني في القضية بتستره على المتهم الأول، كما تستره عليه أثناء هجومه على ماكينة صرافة لأحد البنوك في السعودية، وإرسال أموالها إلى تنظيم القاعدة في اليمن.

واشتملت تهمه أيضًا على اشتراكه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع ” رشاش ” بمبلغ مالي مقدارة “2500” ريال مزيف.

كما تستر أيضًا على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها، مع دخوله المملكة بطريقة غير مشروعة.

وكان قد تم الاعتداء بالطعن على رجلين وامرأه من أعضاء فرقةٍ مسرحية، خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز.

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