مخترعان سعوديان يفوزان بجائزتي الإبتكار والبحث العلمي على مستوى الدول العربية

نايف السالم(صدى):

نجح باحثان سعوديان بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الحصول على جائزتي الابتكار والبحث العلمي, من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للبحث العلمي لعام 2019م .

وقدم الباحث معهد بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن عبدالله عسيري اختراع تقني جديد عبارة عن جهازًا ضوضائي رقمي عالي التردد، يهدف لإنتاج إشارات ضوضائية رقمية “شاوا” باستخدام خطوط كعب الإرسال الرقمية .

ونال الدكتور محمد عسيري جائزة الإبتكار عن هذا لإختراع الذي يتميز بسهولة التطبيق والدقة وإنخفاض التكلفة .

أما المهندس علاء بن عبدالله بادخن فقد قدم بحث خاص ببناء شبكة حوسبية طرفية لإنترنت الأشياء، يتم تطبيقها في معدات إنترنت الأشياء القابلة باستخدام التعليم الآلي والذكاء الاصطناعي ، ونال عنها جائزة الباحثين الشباب تقديراً لنتائج البحث الفريدة .

الجدير بالذكر أن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية تعنى بتنسيق العمل العربي المشترك في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمي العربية .