الجوهرة حمد(صدى):

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فعًلت وحدة الحماية الإجتماعية بالأحساء وبالتعاون

مع جمعية البر بالمحافظة برنامج بعنوان أوقفوا العنف ضد المرأة والذي أقيم امس الأربعاء الموافق 21ربيع الثاني

من السنة الهجرية حيث نُفذت المحاضرة في قاعة جمعية البر للمناسبات وكانت الدعوة خاصة بالنساء.

وبينت الاخصائية النفسية هدى حسين السعيد وهي المتحدثة في المحاضرة عن مدى مسؤولية المرأة في صد الأذى الموجه لها و كيفية عمل ذلك عن طريق عدة خطوات منها العلم ,المعرفة ,الفهم و التفهم فمتى ما وعت المرأة البالغ تلك الأمور كانت كفيلة بإنتشالها من دوامة العنف و التسلط الواقع عليها الى طريق الأمان النفسي و الجسدي ايضاً اشارات السعيد الى انه على المرأة ان تتقبل طبيعة الطرف الآخر و هذا ما يسمى بالذكاء العاطفي و استدلت بالمقولة التالية ” كل رجل تربى في حضن امرأة وهي (الأم) سوف تحتضنه امرأة أخرى وهي( الزوجة)

ففي بداية الأمر و نهايته يرجع لمن قام بتربية ذلك الطفل الى ان اصبح رجل وهذه مسؤولية عظيمة!

لايوجد ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية في السعودية !!

وقد كان التفاعل بين الحاضرات عندما ذكرت أ/ هدى عن انه لا يوجد قانون الأحوال الشخصية في المملكة وذلك لأن

الدولة تستند في احكامها على الشريعة الإسلامية لذا يجد من لهم اهتمام في قضايا الطلاق و الأمور المترتبة عليه

أن الرجل متقدم على المرأة في معرفة حقوقه وهذا يرجع بنهاية الأمر الى عدم سعي البعض من المتضررات

الى تثقيف انفسهن فيما يتعلق بحقوقهن مما يجعل الحكم ليس في صالحها في المحاكم الشرعية.

وأخيرا حذرت الأخصائية من الاستشارات المعلبة في مواقع التواصل الإجتماعي و على من يحتاج الإستشارة

اللجوء الى الجهات الموثقة من الدولة سواء كان رجل او امرأة.

سآخذ على عاتقي بأن أكون شخص يوجه أي حالة تتعرض للعنف او الأذى

زهرة الحجي طالبة في المرحلة الثانوية كانت من ضمن الحضور للبرنامج وعن سؤلنا لها عن مدى استفادتها

من المعلومات المطروحة ؟ اجابت قائلة : لقد توضحت لي معلومات كنت اجهلها كفرد وأنا الآن من بعد هذا البرنامج

سأكون شخص يقوم بتوعية كل حالة اعرف انها تعرضت للعنف ,كما اشكر طاقم الوحدة على جهودهم

المثمرة و ايضا دولتنا العزيزة لما تبذله من مساعي لتوعية المواطنين في هذا المجال.

وبنهاية المحاضرة كرمت مديرة وحدة الحماية الإجتماعية بالأحساء الأستاذة /أمل عبد العزيز المسلم كلا من

الأخصائية النفسية : أ. هدى حسين السعيد أ.نوره البريك و الأخصائية الاجتماعية في وحدة الحماية أ.فاطمة النويصر والباحثة الإجتماعية الأسرية في وحدة الحماية أ.ليلى البحراني و مسؤولة الإعلام في وحدة الحماية أ.زهور العلي كما تم تكريم مسؤولة التسويق في جمعية البر الأستاذة لطيفة الديري.

وأخيرا تشهد حالات العنف التي ترد الى وحدات ولجان الحماية الإجتماعية تزايداَ ملحوظا في كل عام وحسب

الإحصائيات الرسمية الأخيرة للأعوام ( 1434-1435-1436-1437-1438) هـ وذلك نظرا لتكثيف التوعية

بوسائل الاعلام المختلفة و ازدياد عدد الوحدات ,حيث كانت مابين ذكور و إناث بكافة الأعمار على مستوى المملكة

كما ان وحدة الحماية تستقبل جميع الفئات العمرية وصولا بالمسنين وهم من تستهدفهم من ضمن برنامجها (منقول من الكتيب التعريفي بوحدة الحماية بالأحساء)