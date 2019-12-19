حكم الكلاسيكو يثير غضب إدارة ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

أثار أليخاندرو خوسي هيرنانديز الحكم الذي أدار مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أمس، غضب الفريق الملكي، وذلك بالمباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

وأكد فريق ريال مدريد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الفريق له ركلتين جزاء لم يتم احتسابهم ولم يتم الاستعانة بتقنية الفيديو لمراجعتهما.

وأضاف البيان أن رافائيل فاران تعرض لحالتين واضحتين في المباراة، الأولى كانت في الدقيقة 17 بعدما تعرض للشد في إحدى الركنيات، والثانية عندما تدخل كليمونت لينغليت على قدمه في منطقة الجزاء.

وتداول العديد من النشطاء صورًا لفخذ فاران بعد انتهاء المباراة ظاهرًا عليها آثار التدخل العنيف للاعب الفريق الكتالوني.

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز أي هدف باللقاء الذي أقيم على ملعب الكامب نو لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليتقاسم الفريقين صدارة الدوري برصيد 36 نقطة لكل منهما.

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