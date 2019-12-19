«الخضيري» يكشف حقيقة فيديو المشروب المعالج لـ الأمراض
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يُوهم المتابعين بمنتج شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض.
وعن ذلك، أوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المقطع الذي يروح لهذا الشراب كاذب، مبينًا أنه لا يمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كارتوني.
وأضاف ” الخضيري ” : ” تنقية الجسم من السموم لا تحتاج إلى دواء ولا علاج ولا شراب ياباني ولا إفريقي، كلها بيع وهم وتسويق تجاري بحت لمنتجات لا تفيد ولا تنفع ” .
وتابع: ” الجسم ينقي نفسه بنفسه عبر الكبد والكلى، ومنظومة متكاملة معقدة لا يفهمها إلا خالقها.. فقط أكثِر من الماء، وقلِّل من الدهون والمقليات، ومارِس الرياضة فيتنقى جسمك ” .
وكان قد تم تداول مقطع فيديو يتحدث فيه عن منتج عبارة عن شراب عجيب يشفي من السرطان والسكري والضغط، وينقي الجسم من كل السموم.
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