«الخضيري» يكشف حقيقة فيديو المشروب المعالج لـ الأمراض

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي يُوهم المتابعين بمنتج شراب ينقي الجسم ويعالج كل الأمراض.

وعن ذلك، أوضح ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن المقطع الذي يروح لهذا الشراب كاذب، مبينًا أنه لا يمكن أن يحدث ذلك كما في المقطع إلا في فيلم كارتوني.

وأضاف ” الخضيري ” : ” تنقية الجسم من السموم لا تحتاج إلى دواء ولا علاج ولا شراب ياباني ولا إفريقي، كلها بيع وهم وتسويق تجاري بحت لمنتجات لا تفيد ولا تنفع ” .

وتابع: ” الجسم ينقي نفسه بنفسه عبر الكبد والكلى، ومنظومة متكاملة معقدة لا يفهمها إلا خالقها.. فقط أكثِر من الماء، وقلِّل من الدهون والمقليات، ومارِس الرياضة فيتنقى جسمك ” .

وكان قد تم تداول مقطع فيديو يتحدث فيه عن منتج عبارة عن شراب عجيب يشفي من السرطان والسكري والضغط، وينقي الجسم من كل السموم.