اتحاد الكرة يسمح بإستقدام الحكام بطلب من الفريق الزائر

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية عن سماح إتحاد كرة القدم ، بطلب الفريق الزائر استقدام الحكام لأي مباراة بدوري المحترفين

وأكد الإتحاد السعودي لكرة القدم عدم ممانعته طلب الفريق الزائر استقدام الحكام لأي مباراه بدوري المحترفين بعد موافقة الفريق المضيف وتكفله بالمصروفات متى تم الإلتزام بالشروط والضوابط لجنة الحكام الرئيسية .

وكانت أزمة الحكام الأجانب قد اشتعلت بين أندية الدوري ، بعد قرارات إتحاد كرة القدم بتقليص الإستعانة بهم وتحمل الأندية تكلفة الإستقدام إذا تخطت الحد المسموح به .

إقرأ أيضاً :