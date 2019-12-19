أرامكو تكشف تأثير السهم المجاني على مخصص حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

كشفت خدمة العملاء الخاصة بشركة أرامكو، عن مدى تأثير السهم المجاني للشركة الذي سيتم منحه للمكتتبين بعد 6 أشهر على مخصص حساب المواطن، ومدى إمكانية الإفصاح عنه باعتباره أحد العوائد.

وقالت خدمة العملاء إن الاكتتاب لا يؤثر على التسجيل في حساب المواطن، مشيرًا إلى أن معايير الاستحقاق للدعم تتم وفقًا لشروط الأهلية.

وأضافت أنه يجب إدراج الأرباح التي تم تحقيقها من الاكتتاب في أسهم الشركة ضمن الدخل الخاص بالأسرة، وذلك وفقًا لقواعد بيانات الدخل.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت أنه يحق للمواطنين الحصول على أسهم مجانية ومنهم أيضًا المواطنة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصر.

واشترطت الشركة أن يتم تقديم نموذج طلب الاكتتاب المواطن، وذلك للاكتتاب عن نفسه وأفراد أسرته في سجل الأسرة.