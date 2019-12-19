ابنة انتصار تتخلى عن صمتها وتوضح حقيقة مشاهدة والدتها للأفلام الجريئة 

القاهرة(صدى):

كشفت شاهيستا، ابنة الفنانة المصرية انتصار، عن حقيقة مشاهدة والدتها للأفلام المخلة، قائلة:” شائعة لا أساس لها من الصحة”.

أوضحت شاهيستا خلال استضافتها في حلقة من برنامج “كلام الغيطي” المذاع على قناة “الحدث اليوم ” في ردها على سؤال عما إذا كانت والدتها تسمح لها بأداء مشاهد جريئة، أنها سعيدة بالحرية التي تتيحها لها والدتها.

وأبانت أنها لا تفكر في مثل هذا الأمر حالياً، وأنها قد تأخذ قراراً بهذا الشأن بعد سنوات، مردفة أن والدتها لم تقم بأي مشاهد جريئة في أعمالها.