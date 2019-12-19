بالفيديو.. طفل عمره 8 أعوام يربح بعمله أكثر من 3000 دولار بالساعة

بكين(صدى):

حل طفل صيني يٌدعى ” رايان كاجي ” يبلغ من العمر 8 سنوات ، يُقيم في ولاية تكساس الأمريكية ، في مقدمة أكثر “اليوتيوبيين” الصغار بالعمر ربحاً في 2019 من قنواتهم وفقاً لإحدى المجلات الأمريكية المتخصصة .

حيث حصل من يونيو 2018 إلى يونيو الماضي هذا العام، على 26 مليون دولار، أي أكثر من مليونين و166 ألفاً كل شهر، أي أن أرباحه كانت 71 ألف دولار باليوم، أو تقريباً 3000 كل ساعة.

وكانت بدأت شهرة رايان على يوتيوب عندما أسس له والده قناة ” ريانز وورلد ” ، قبل 4 أعوام، متخصصة بعالم الصغار وما يغري الأطفال، من ألعاب وملابس وأجهزة وأفلام وغيرها الكثير.

وازدهرت القناة بسرعة وجذبت إليها الملايين، حتى أصبح عدد مشتركيها 23 مليون متابع لما تعرضه من فيديوهات، حققت العام الماضي 34 مليار مشاهدة، لذلك يتسابق المعلنون إليها لعرض منتجاتهم فيها، بطريقة يحرضون فيها الأطفال على أن يطلبوا من آبائهم شراء شيء منها .