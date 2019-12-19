احذري.. أطعمة يمكن أن تتسبب في إصابتك بـ «العقم»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحاول النساء تجنب عدد من العوامل التي يمكن أن تسبب لها ” العقم ” ، حيث تشمل هذه العوامل أيضًا بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب ذلك؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز هذه الأطعمة التي يجب تجنبها.

• السكر

قد يتسبب ” السكر الزائد ” في الطعام في جعل كل الهرمونات الأخرى في جسمك تصاب بالمرض؛ مما يجعل من الصعب على هرمونات الخصوبة أن تعمل بشكل طبيعي لذلك يجب تجنبه قدر الإمكان.

• الأسماك عالية الزئبق

تكون هذه الأسماك مثل ” الماكريل وسمك القرش وسمك السيف ” مشتملة على مستويات عالية من الزئبق، والتي غالبًا ما لا يتم التخلص منها بسهولة بواسطة أجسامنا كما أنها ضارة للجهاز العصبي.

• فول الصويا

ويعود ذلك لاحتواء فول الصويا على نسبة عالية من البروتين؛ والذي من الممكن أن يشكل خطرًا على صحتك مما يسبب العقم .