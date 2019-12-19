أول ظهور لـ «رولزرويس جوست الجديدة» بتحديثات كبيرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في مجال السيارات عن حصول رولزرويس جوست الجديدة على تحديثات كبيرة، نت خلال نشر صور تجسسية لها أثناء اختباراتها .

حيث بدت شبكة رولزرويس ذات الأعمدة العمودية أكبر قليلاً، كما هو الاتجاه الحالي في صناعة السيارات، كما ستحصل على واجهة أمامية معاد تصميمها مع فتحات أكبر.

وظهر خط السقف بدون تغيير، لكن العمود الخلفي والزجاج الجانبي يبدو أكثر استقامة قليلاً، ولا تزال التمويهات تقوم بعمل جيد في إخفاء تفاصيل الواجهة الخلفية، لكن يبدو أن سيارة الاختبار هذه تحصل على المصابيح الخلفية الإنتاجية .

والجدير بالذكر أن لغة التصميم في هذه السيارة هي خطوة تطورية صغيرة وليست تغيراً جذرياً، فباختصار إذا كنت تحب جوست الحالية، فربما تعجبك السيارة الجديدة.

وحصلت جوست الجديدة على منصة جديدة مشتركة مع فانتوم وكولينان، كما سيكون التصميم الداخلي جديداً،و يُعتقد أنها ستستمر في استخدام محرك V12 الضخم ذو الشاحن التوربيني سعة 6.5 لتر، ويمكن أن تكون جوست الكهربائية بالكامل قيد الإعداد حالياً.