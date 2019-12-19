بالصور.. التفاصيل الكاملة لكأس السوبر الإسباني في جدة

ماجد محمد(صدى):

كشف رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تفاصيل استضافة المملكة لكأس السوبر الإسباني نسخة 2020، التي تقام لأول مرة في تاريخ البطولة، وذلك خلال أيام 8 و9 و12 يناير من العام المقبل.

وعن أسعار التذاكر للمباريات الثلاث التي سيتمكّن الجماهير من شرائها عبر منصّة “شارك”، أوضح الفيصل خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الاتحاد الإسباني لويس مانويل، أنها تبدأ من 75 ريالاً لمباراة نصف النهائي المقامة بين فالنسيا وريال مدريد في يوم 8 يناير وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد في 9 يناير على ملعب استاد مدينة الملك.

وقال رئيس الهيئة عن هذه الاستضافة: “نسعد كثيراً باستضافة الأقطاب الأربعة للكرة الإسبانيّة في مهرجان كروي يمتد لخمسة أيّام في جدّة، ويؤكّد ذلك على قدرات المملكة في استضافة أهم البطولات والأحداث الرياضيّة في مختلف الرياضات”.

ومن جانبه، لفت رئيس الاتحاد الإسباني، إلي أن المملكة نجحت في إحضار أفضل بطولة مصغرة في العالم، مشيرا:”زرت المرافق المجهزة للبطولة من الملعب الرئيس إلى ملاعب التمارين ودهشت مما شاهدت، حيث ستكون بطولة عظيمة بحضور جماهير من جميع أنحاء العالم”.