أرامكو تخطط لمشروعات جديدة بالتزامن مع تحديث المصافي

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة بلومبيرج الإقتصادية الأمريكية اليوم الخميس عن توجه شركة آرامكو النفطية العملاقة إلى مشروعات جديدة لإنتاج الوقود النظيف بجانب تحديث المصافي الموجودة بالمملكة .

وستزيد الطاقة الإنتاجية لمصفاة “ساتورب ” التابعة لأرامكو بمقدار 20 ألف برميل يومياً والذي سينتهي تنفيذه في أغسطس المقبل.

كما سنتنهي أرامكو من تنفيذ مشروع إنتاج الوقود النظيف في مصفاة “رأس تنورة” خلال الربع الأول من عام 2021 .

بينما تواصل الشركة العمل في مشروع تحديث مصفاة الرياض ، بخلاف خطط تحديث مصفاة “بترو رابغ.

ويأتي هذا بالتوازي مع جهود أرامكو لتطوير إنتاجها من الوقود ليتواكب مع المعايير العالمية الحديثة لتحسين إستثماراتها بالتصدير إلى الخارج .