الشيخ فدغاش سعيد الخيّال شيخ العزام من قبيلة الشرارت في ذمة الله

عاشق القويني(صدى):

انتقل إلي رحمة الله تعالي صباح اليوم الخميس الموافق 1441/4/22 هـ الشيخ فدغاش سعيد الخيّال شيخ العزام من قبيلة الشرارت ‬بعد معاناة مع المرض أدخل على إثرها مستشفى القريات العام حتى وفاته.

وسوف تكون صلاة الجنازة عليه يوم غدٍ بعد صلاة الجمعة في جامع خادم الحرمين الشريفين بالقريات، فيما سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة القريات.

والجدير ذكره أننا ما رأيناه إلا محياً لدينه ووطنه ، مخلصاً ، ساعياً في الخير ، صابراً علي أقدار الله وأوامره ، مسرعاً لأي شيء يخدم فيه دينه ووطنه ومجتمعه ، مشاركاً للجميع بأفراحهم وأحزانهم رغم ما يواجه من مشقة وتعب في صحته وبدنه ،ساعياً ومجتهداً في إصلاح ذات البين ، جواداً كريماً ذو نفس سمحةً وطيبة ، شهماً يقف بجانب كل من يحتاجه.

تتقدم صحيفة ” صدى الالكترونية ” بخالص التعازي وصادق المواساة لأبناء وأخوة الشيخ الكريم سائلين الله عزَّ وجل له الرحمة والمغفرة وجنات عرضها السموات والأرض وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .