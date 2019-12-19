تكليف المحرج رئيساً لقسم العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة الإمام

محمد السعران(صدى):

صدر قرار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري بتكليف الدكتور يزيد بن عبدالله المحرج رئيساً لقسم العلاقات العامة في كلية الإعلام والاتصال في الجامعة .

فيما قدم الدكتور يزيد المحرج شكره لمدير الجامعة ولسمو عميد كلية الإعلام والاتصال الاستاذ الدكتور سعد بن سعود ال سعود على الثقة الغالية.

ويعد المحرج من الكفاءات الأكاديمية المتميزة التي تزخر بها كلية الإعلام والاتصال

ومن الكفاءات ذات الخبرة في هذا المجال.

الامنيات بالتوفيق للدكتور المحرج في عمله الجديد.