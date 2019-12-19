بالفيديو.. تكريم «مواطنة» بعد تقديمها بلاغات خاصة بمخالفات استخدام اللغة العربية بالمتاجر

عادل الحربي(صدى):

كرمت وزارة التجارة والاستثمار ” مواطنة ” تُدعي ” رفيف السبيهي ” ؛ بسبب اعتزازها بلغتها العربية وحرصها على استخدامها في المحلات التجارية.

وتفصيلآ، ذكرت الوزارة أن ” رفيف ” قدمت 38 بلاغًا تجاريًا خلال الأشهر الماضية، جميعها عن مخالفات عدم استخدام اللغة العربية في الفواتير وقوائم الطعام في عدد من المنشآت التجارية.

واحتفت الوزارة بجهود ” رفيف ” ومنحتها الوسام البرونزي في ” بلاغ تجاري ” ؛ تقديرًا لجهودها في حماية المستهلك بالإبلاغ عن المخالفات التجارية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربيةالعربية.