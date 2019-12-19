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بالفيديو.. «السدحان» يتفاعل مع رأسية رونالدو ويغرد بها 

بالفيديو.. «السدحان» يتفاعل مع رأسية رونالدو ويغرد بها 
متابعة- أميرة خالد(صدى):

نشر الفنان عبدالله السدحان مقطع فيديو من مباراة يوفنتوس وسامبدوريا أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز الأول 2-1 بعد آداء حماسي مشتعل .

وسجل الفيديو لحظة الضربة الرأسية الرائعة التي اقتنصها النجم الدولي كريستيانو رونالدو ليسجل الهف الثاني بعدما قفز في الهواء واعتلى اللاعبين .

وقال “السدحان ” تعليقاً عليها : والله من شدة إعجابي بهذا الارتقاء غردت بها .

الجدير بالذكر أن اليوفنتوس يتصدر الترتيب برصيد 42 نقطة ، بينما يحتل سامبدوريا المركز 17 ولديه 15 نقطة.


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