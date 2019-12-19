أبرزها الزبادي والثوم.. أطعمة تقوي مناعة طفلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تقلق الأمهات في فصل الشتاء، لأن الأطفال يكونون عرضة للعديد من الأمراض، خاصة نزلات البرد. وحتى تتمكني سيدتي من تقوية مناعة طفلك، أنت بحاجة إلى تقوية مناعته، وإدخال بعض الفيتامينات والأطعمة المغذية.

في هذا الصدد كشف خبراء التغذية عن قائمة الأغذية التي عليك إدخالها في النظام الغذائي لطفلك.

وقال خبراء التغذية ، أنه من الضروري أن تقدمي لطفلك فطور صباح صحي، لذلك أنت بحاجة إلى تناول الزبادي في الصباح لأنه غني بالبكتيريا المفيدة (البروبيوتيك). هذا الغذاء يقي من نزلات البرد ويعزز صحة الجهاز الهضمي.

وتابعوا ، أنه رغم أن الثوم من أكثر الأطعمة التي يمتنع الأطفال عن تناولها، إلا أنه يعزز مناعة الجسم، وهو عبارة عن مضاد حيوي طبيعي، بسبب احتوائه على مادة الليسين ، ويمكنك إدماجه في جميع الأكلات.

كما يعتبر اللوز من الفواكه الجافة، التي ينصح بها جميع الأطباء، لأنه غني بالبروتينات والألياف والدهون الصحية، ناهيك عن أنه غني بالفيتامين “ب” الذي يعزز نشاط الطفل. لاتترددي في إعطاء طفلك حفنة يوميًا من اللوز.

ولتقوية مناعة طفلك، احرصي على مده بوجبة من السمك مرة في الأسبوع، خاصة الأسماك الزيتية التي تحتوي على الفسفور، والأوميجا 3، والبروتين، إلى جانب مجموعة فيتامين “ب”.