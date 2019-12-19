السلوم يطلق مبادرة «معاً نرتقي» لتطبيق معايير الأمن السلامة في المنشآت الصحية

بدر الحارثي(صدى):

أطلق وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات المساندة المهندس عبدالعزيز السلوم مبادرة (معا نرتقي) الرامية إلى تطبيق معايير الأمن السلامة، وذلك خلال زيارته لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الخرج، بحضور مدير عام البنية التحتية المهندس عبدالعزيز الشهري، حيث كان في استقبالهم مساعد مدير العام للشؤون الهندسية بصحة الرياض المهندس فهد عبدالله المناع ومدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأستاذ فهد محمد الممخور.

ووقف المهندس السلوم على سير العمل في مشروع البنية التحتية لمستشفى الملك خالد بالخرج والذي بلغت تكلفته الإجمالية 97 مليون ريال، وتجاوزت نسبة انجازه 95%، وذلك بإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومتابعة من المساعد للشؤون الهندسية المهندس فهد بن عبدالله المناع ومدير ادارة المشاريع المهندس ناصر بن سيف العتيبي ومدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، ومدير المشروع المهندس سعود الجهني .

وبحث السلوم مع الإدارة المساعدة للشئون الهندسية بصحة الرياض وإدارة المستشفى ل الخطوات المتبقية لإنهاء المشروع وسبل تسريع إنجازه

عقب ذلك كرم الوكيل المساعد السلوم جميع المشاركين في انجاز هذا المشروع مشيداً بالجهود المبذولة. وحث على استمرارية العمل حتى الاستلام النهائي.

الجدير بالذكر أن مشروع إحلال البنية التحتية بمستشفى الملك خالد بالخرج شمل تحديث غرف المرضى من (4) أسرة إلى سريرين بكل غرفة، ليصبح العدد الاجمالي ١٧٠ سريراً ، واستحداث غرف عناية مركزة بسعة (20) سرير وفقاً للمعايير والاشتراطات العالمية ، و(13) غرفة عزل ، و(10) أسرة لعناية الاطفال حديثي الولادة، إضافة إلى استحداث مختبر إقليمي حديث، ومطبخ حديث، وزيادة عدد العيادات الخارجية لكامل الاختصاصات من (26) عيادة الى (34) عيادة ، وقسم التصوير الطبقي والأشعة ، وقسم الصيدلية ، وقسم العلاج الطبيعي ، وقسم التعقيم وتحديث مداخل العيادات الخارجية وتجديد المكاتب الإدارية وتجديد ربط أقسام المستشفى، كما تم احلال وتحديث المنظومة الكهربائية للجهد المتوسط والمحولات الكهربائية ، وكافة اللوحات الكهربائية الرئيسية والفرعية بحيث تتوافق مع التطورات الحديثة واحتياج المستشفى ، تم تنفيذ نظام اطفاء الحريق وفق توجيهات إدارة الدفاع المدني ، وتحديث محطة الصرف الصحي المستشفى، وتحديث محطة الغازات الطبية وتحديث نظام التيار الخفيف.

من جهتها حرصت (صحة الرياض) خلال تنفيذ أعمال مراحل مشروع البنية التحتية لمستشفى الملك خالد بالخرج على عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي من منطلق سعيها لمواكبة النقلة الكبيرة التي تشهدها المملكة في مجال العمل الصحي وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

عقب ذلك استكمل الوكيل المساعد جولاته فيما يخص مبادرة (معا لنرتقي) حيث قام بزيارة كل من مجمع إرادة للصحة النفسية بالخرج ومركز صحي السعودية ومركز صحي الرفايع بالخرج وذلك للتأكد من تطبيق معايير السلامة في هذه المنشآت الصحية.