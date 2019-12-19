مجمع إرادة بالرياض يحقق تميزا جديدا على مستوى المختبرات

محمد السعران(صدى):

حقق مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض تميزاً جديداً على مستوى المملكة يضاف إلى النجاحات المتتالية التي حققها في إطار تقديم الخدمة للمرضى.

وجاء التميز في مجال المختبرات، وذلك بعد تحقيق قسم مختبر في المجمع المركز الثالث على مستوى المملكة، وتكريمه من قبل وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم، في برنامج أمراض الدم وبرنامج الكيمياء الحيوية السريرية وتسلمها المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني.

وأوضح رئيس قسم المختبر بمجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض عبدالله بن صالح المهاوش أن قسم المختبر من الأقسام المهمة والفعالة والحيوية لما يقدمه من خدمات رائدة في مجال التحاليل الطبية التي من خلالها تتم مساعدة الأطباء المعالجين في تشخيص الحالات المرضية، حيث يعتمد المختبر بالمجمع على تطبيق برنامج الجودة النوعية التي تساعد للحصول على نتائج دقيقة للفحوصات المخبرية وكفاءة الأجهزة الموجودة بالمختبر وطريقة عملها وذلك بالاشتراك مع مراكز داخلية وخارجية دولية مرموقة خاصة بالجودة، مشيراً إلى حصول المختبر على شهادات التميز في تطبيق السياسات المعتمدة في التأكد من النتائج الخاصة بالمرضى وشهادات شكر على مستوى العمل وتقديم أفضل الخدمات المخبرية.

وأضاف أن قسم المختبر مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات المتقدمة في مجال المختبرات الطبية التي تساعد للحصول على النتائج ذات جودة عالية بأسرع وقت ممكن، ويتكون قسم المختبر من عدة أقسام، أهمها، قسم فحص السموم الإكلينيكية ويعد من أهم وحدات المختبر ويعنى بكشف المواد المخدرة وكذلك فحص الدم للكشف عن مستوى الأدوية العلاجية وذلك للتأكد من فعالية الجرعة المعطاة ضمن المعدل الطبيعي وعدم زيادتها حتى لا تسبب مضاعفات لدى المريض، وقسم الكيمياء الحيوية والتي تقوم على تحليل سوائل الجسم باستخدام المبادئ والتفاعلات الكيميائية، وقسم أمراض الدم، وقسم الجراثيم، ووحدة الكشف عن الفيروسات وتفاعلات الأمصال، وقسم الهرمونات.

وأشار المهاوش إلى أن مجموع الفحوصات والتحاليل المخبرية التي تم إجراؤها منذ بداية عام 2019م حتى شهر نوفمبر بلغت (400.543) فحص، منها (69.717) تحليل للمواد المخدرة.