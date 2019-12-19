صورة جديدة لواحة الراهب تحدث ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا 

دمشق(صدى):

أحدثت صورة جديدة للفنانة السورية واحة الراهب ضجة في أوساط المتابعين بمواقع السوشيال ميديا.

وبدت في الصورة المتداولة الفنانة بجانب ابنتها الشابة الجميلة، مما أثارت جدلاً كبيراً، حيث اعتبر البعض أن الابنة تشبه والدتها رأي آخرون إلى أنها لم ترث أياً من ملامحها.

وجاءت معظم التعليقات عن درجة التغيير الذي طرأ على شكل الفنانة بعد مرور أكثر من 25 عاماً على ظهورها في مسلسل “جواهر الشهير” حيث أدت دور “زوينة”.