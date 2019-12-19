 العثور على مواطن مقتول بطلقات نارية داخل سيارته في حائل وبجواره سلاح الجريمة 

علي العنزي(صدى):

عثرت الأجهزة الأمنية بحائل على مواطن مقتول بطلقات نارية وبجواره سلاح داخل سيارته.

وتفصيلا، ورد بلاغ للجهات الأمنية بحائل بخصوص الاشتباه بسيارة داخلها شخص يحتمل وفاته، على طريق المطار في حائل.

وعلي الفور، باشرت الجهات الأمنية الموقع، ووجدت مواطن خمسيني، مقتولاً بطلقات نارية، وتم العثور على سلاح بجانبه داخل السيّارة.

وفتحت الجهات الأمنية التحقيقات في الواقعة لمعرفة المتسبب، حيث تم نقل الجثمان إلى مستشفى حائل العام.