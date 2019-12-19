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«الفراج» عن إحالته للتحقيق: الدوري أكبر من تصفية الحسابات الشخصية

«الفراج» عن إحالته للتحقيق: الدوري أكبر من تصفية الحسابات الشخصية
نواف السالم(صدى):

تعرض برنامج الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج ” الدوري مع وليد ” للهجوم؛ بسبب تصريح ضيفه بالبرنامج بعد خسارة الهلال من فريق ” فلامنجو ” البرازيلي.

وعن ذلك، قال ” الفراج ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أتفهّم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد ” .

وأضاف: ” الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج، ‏والدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية ” .

كما أكد أن دوري المحترفين يُعتبر واحدًا من أهم عشرين دوري في العالم، مضيفًا: ” هذه البطولة هي من أهّلت الهلال وحصل على كأس آسيا، وهو نتاج دوري ودعم صاحب الكأس، فبالتالي كيف يكون هو المثال السيئ ” .

يُذكر أن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، كان قد وجّه بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في البرنامج فور انتهاء حلقة أول أمس.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 10 دقائق

الفراج محنك ومحترف ومتفوه في الإعلام الرياضي ومن المعجبين به..

[ عدد التعليقات: 4019 ] نشر منذ 9 دقائق

كبيييييييير ياوليد …
مع وليد … من أنجح البرامج الرياضية …
والدليل متابعة الجماهير لأي لفظة أو تعليق منك …

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 9 دقائق

القافلة تسير ….
الى الامام يا ابوبدر ولا عزاء للحاقدين والمندسين

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