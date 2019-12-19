«الفراج» عن إحالته للتحقيق: الدوري أكبر من تصفية الحسابات الشخصية
تعرض برنامج الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج ” الدوري مع وليد ” للهجوم؛ بسبب تصريح ضيفه بالبرنامج بعد خسارة الهلال من فريق ” فلامنجو ” البرازيلي.
وعن ذلك، قال ” الفراج ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أتفهّم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كأس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد ” .
وأضاف: ” الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهة للتحريض ضد البرنامج، والدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية ” .
كما أكد أن دوري المحترفين يُعتبر واحدًا من أهم عشرين دوري في العالم، مضيفًا: ” هذه البطولة هي من أهّلت الهلال وحصل على كأس آسيا، وهو نتاج دوري ودعم صاحب الكأس، فبالتالي كيف يكون هو المثال السيئ ” .
يُذكر أن وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، كان قد وجّه بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في البرنامج فور انتهاء حلقة أول أمس.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 10 دقائق
الفراج محنك ومحترف ومتفوه في الإعلام الرياضي ومن المعجبين به..
كان زمان[ عدد التعليقات: 4019 ] نشر منذ 9 دقائق
كبيييييييير ياوليد …
مع وليد … من أنجح البرامج الرياضية …
والدليل متابعة الجماهير لأي لفظة أو تعليق منك …
الشمالي الجنوبي[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 9 دقائق
القافلة تسير ….
الى الامام يا ابوبدر ولا عزاء للحاقدين والمندسين