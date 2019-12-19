نجلاء بدر تكشف عن حقيقة علاقتها بعمرو دياب 

القاهرة(صدى):

حسمت الفنانة نجلاء بدر الجدل بشأن ما يتردد عن وجود خلاف مع الفنانة دينا الشربيني، بعد تصريحاتها الأخيرة عن الفنان عمرو دياب، وحديثها عن حبها الكبير له وحرصها على التقاط الصور معه دائماً.

وشاركت نجلاء عبر حسابها على “إنستجرام”، صورة تجمعها مع كل منهما معلقة: “طب أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب وبحترمهم جداً ارحمونا بقى”.

يذكر أن نجلاء أثناء لقائها ببرنامج the insider أجابت على سؤال حول سر غضب زميلتها دينا الشربيني منها، متسائلة :”ليه دينا تغضب مني، هو أنا اتصورت مع عمرو دياب”.