أول رد من نادين البدير على منتقدي مطلبها بـ «تأنيث» اللغة العربية

الرياض(صدى):

تعرضت الإعلامية نادين البدير لانتقادات وهجوم حاد إثر مطالبتها لعلماء النحو بتغيير قواعد اللغة العربية من المذكر للمؤنث.

وردت نادين البدير خلال تغريدة عبر موقع “تويتر”، قائلة:”قوْمي وإن بغوا عليّ كرام”، كما دعمها البعض بعد تعرضها للهجوم من جانب متابعيها بسبب هذا المطلب.

يذكر أن نادين البدير غردت عبر حسابها على “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، فكتبت:”‎بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الحبيبة أطالب بتأنيثها وتخليصها من فوقية المذكر، متى يتحرك علماء النحو إن كانوا موجودين لتحديث اللغة وتطويرها لتتناسب مع عصر ‎المساواة ووصول النساء لمواقع القرار”.

وهوجمت نادين البدير بسبب هذه التغريدة إذْ اعترضوا على وصول المطالب بالمساواة للغة العربية أيضًا، موضحين أنه لا يوجد فوقية للمذكر على المؤنث في اللغة، كما رأى آخرون أنها تخطت الخطوط الحمراء لاعتبارها الرجال ليسوا بأكفاء وأن ما طالبت به عنصرية.