بالصور.. العثور على وزغ وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية في مكة

مكة المكرمة(صدى):

تمكنت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة ، من ضبط عددًا من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية بالمنطقة .

وقالت أمانة مكة ، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على بعض المنشآت الغذائية لمخالفتها اشتراطات البيئة الغذائية، وأبرزها وجود حشرات “وزغ” ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.

وأوضحت ، أن ‫الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.