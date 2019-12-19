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بالصور.. العثور على وزغ وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية في مكة

بالصور.. العثور على وزغ وأطعمة فاسدة بمنشآت غذائية في مكة
مكة المكرمة(صدى):

تمكنت وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة ، من ضبط عددًا من المخالفات بمجموعة من المنشآت الغذائية بالمنطقة .

وقالت أمانة مكة ، أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على بعض المنشآت الغذائية لمخالفتها اشتراطات البيئة الغذائية، وأبرزها وجود حشرات “وزغ” ومواد غذائية فاسدة، وتدنٍّ في مستوى النظافة بداخلها.

وأوضحت ، أن ‫الحملة الرقابية للبلدية متواصلة على جميع المنشآت الغذائية، ضِمن أعمال البلدية في إحكام الرقابة الصحية على جميع المنتجات التي تهم صحة المواطن.

 

 

 

 


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