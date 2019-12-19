المحكمة الجزائية تبدأ محاكمة المتهمين في حادثة الطعن بحديقة الملك عبدالله في الرياض

حمود العنزي(صدى):

شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الخميس، بدء الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة ” الطعن ” ، التي حصلت في حديقة الملك عبدالله لإحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض.

وعُرضت ” الدعوى ” على المتهمين، وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

وكان قم تم الاعتداء بالطعن على رجلان وامرأه من أعضاء فرقةٍ مسرحية، خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز.