الإمارات تعلن منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للوافدين المتقاعدين

أبو ظبي(صدى):

أعلنت حكومة الإمارات اليوم عن منح تأشيرات إقامة للوافدين المتقاعدين وزوجاتهم بمدة 5 سنوات قابلة للتجديد .

وجاء القرار بهدف تشجيع الوافدين المتقاعدين على المساهمة في التنمية المستدامة وتعظيم المناخ الإستثماري ،

وأكدت الحكومة الإماراتية أن القرار سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل وفقاً لشروط محددة :

1- أن يكون المستفيد مالكاً لعقار بالإمارات قيمته لا تقل عن 2 مليون درهم دون رهن لأي جهة .

2- أن يكون لديه وديعة بنكية في أحد مصارف الإمارات لا تقل عن مليون درهم ، ويتحقق الشرطان إذا كان مجموع قيمة العقار والوديعة لا يقل عن 2 مليون درهم .

3- أن يكون المستفيد لديه دخل شهري لا يقل عن 20 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى .

4- أن يتمتع المستفيد وزوجته بضمان صحي .