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الإمارات تعلن منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للوافدين المتقاعدين

الإمارات تعلن منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للوافدين المتقاعدين
أبو ظبي(صدى):

أعلنت حكومة الإمارات اليوم عن منح تأشيرات إقامة للوافدين المتقاعدين وزوجاتهم بمدة 5 سنوات قابلة للتجديد .
وجاء القرار بهدف تشجيع الوافدين المتقاعدين على المساهمة في التنمية المستدامة وتعظيم المناخ الإستثماري ،

وأكدت الحكومة الإماراتية أن القرار سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل وفقاً لشروط محددة :

1- أن يكون المستفيد مالكاً لعقار بالإمارات قيمته لا تقل عن 2 مليون درهم دون رهن لأي جهة .
2- أن يكون لديه وديعة بنكية في أحد مصارف الإمارات لا تقل عن مليون درهم ، ويتحقق الشرطان إذا كان مجموع قيمة العقار والوديعة لا يقل عن 2 مليون درهم .
3- أن يكون المستفيد لديه دخل شهري لا يقل عن 20 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى .
4- أن يتمتع المستفيد وزوجته بضمان صحي .


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