بالأسماء.. المرشحون لشغل وظيفة مشرف إدارة الأمن بجامعة الجوف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الجوف عن أسماء المرشحين لشغل وظيفة ” مشرف على إدارة الأمن ” التي نُشرت مؤخراً، موضحة أنه يتوجب عليهم الحضور في موعد المقابلات الشخصية في مكتب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمبنى إدارة الجامعة في المدينة الجامعية، يوم الأربعاء 28/04/1441هـ من الساعة 11 صباحاً وحتى 1 ظهراً، بالإضافة لضرورة إحضار كافة الوثائق الرسمية المطلوبة والمدرجة في الإعلان.

وأشارت جامعة الجوف إلى أسماء المرشحين وهما

1- خالد بن عبدالله بن إبراهيم الشنيفي.

2- عافت بن فرحان بن بشير الدغمي.