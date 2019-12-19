السديري ساخرا: «حشوة سمبوسك» تتسبب في طلاق مواطنة

نايف السالم(صدى):

أوضح الكاتب مشعل السديري:” أحياناً يكون الزواج وأسلوبه ومعطياته ونتيجته كلها (خبط عشواء).

وأضاف السديري في مقاله المنشور بعنوان”الزواج عبارة عن حشوة (سمبوسك) “، لافتا إلي بعض النماذج التافهة للطلاق والزواج ومنها على سبيل المثال:” قد يحصل الطلاق بسبب الحماقة لأتفه الأسباب، وذلك عندما وضع زوجان سعوديان كذلك حداً لحياتهما الأسرية التي دامت أكثر من عشر سنوات، جراء خلاف نشب بينهما بسبب في منتهى الخطورة ألا وهو: (حشوة السمبوسك)، هو يريدها باللحمة وهي تريدها بالجبنة”.

واستشهد السديري بنماذج أخرى للزواج منها:” سيدة سعودية تتمتع بخفة العقل كثيراً لا قليلاً، أرادت أن تمازح زوجها وهي عند أهلها، وكتبت له بما معناه أنها عقدت العزم على تركه، فما صدق على الله، حتى أقدم فوراً على خطوبة امرأة أخرى… وكانت الصدمة عندما اتصلت به زوجته بعد أيام لتفقد أحواله، وظن أنها على علم بخبر الخطوبة فصعقت هي الأخرى، وكشفت له أنها قصدت المزاح لا أكثر ولا أقل… فرد عليها بجملة واحدة لا غير عندما قال: خلاص “جات منك يا جامع”.