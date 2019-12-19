وزير العمل: نسعى لتدريب وتأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية

علي القحطاني(صدى):

صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي خلال الدورة الثالثة من منتدى المرأة العربية الصينية، بأن الحكومة أولت ” المرأة ” اهتمامًا غير مسبوق في عدة مجالات.

وعن هذه المجالات، ذكر ” الراجحي ” أن أهمها التمكين والقيادة الإدارية، وذلك باعتبارها النصف المكمل للمجتمعات والوصول إلى مجتمع مستقر.

كما أكد ” الجارحي ” أن وزارة العمل التنمية الاجتماعية تعمل على تبني العديد من المبادرات؛ وذلك لتحقيق المزيد من التمكين والتدريب للمرأة.

وشملت هذه المبادرات ” مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية ، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل ما لا يقل عن 1700 امرأة في القطاعين العام والخاص؛ لتولي المناصب القيادية في مجالات العمل.