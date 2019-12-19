أسعار استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وسيرلانكا والهند يتراجع لـ 3 آلاف ريال

عادل الحربي(صدى):

كشف موقع ” مساند ” لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج عن تراجع أسعار الاستقدام من ” الفلبين وسيرلانكا والهند ” ، حيث يتراوح التراجع بين 100 ريال الى 3 آلاف ريال فى شهر نوفمبر الماضي.

وعن كلفة استقدام العاملات، فقد وصلت كلفة استقدام ” الفلبينية ” لـ 13900 ريال مقابل 14 الف ريال سابقًا، والسيرلانكية 14 الف ريال مقابل 15 الف ريال.

أما الهندية وصلت إلى 16 الف ريال مقابل 19 الف ريال سابقًا، فيما استقرت الفيتنامية بـ18 الف ريال، وارتفعت البنجلاديشية الى 9800 ريال مقابل 7 آلاف سابقًا.

أما فيما يتعلق بـ الجنسيات الاكثر قدومًا للمملكة، فهي الفلبين بواقع 23%، ثم البنجلاديشية 22% مقابل 17% سابقًا، ثم الأوغندية بواقع 11% مقابل 12%سابقًا.