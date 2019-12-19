مورينيو يزيد أوجاع تشيلسي بالدوري الإنجليزي 

ماجد محمد(صدى):

يستعد جوزيه مورينيو لقيادة فريقه توتنهام هوتسبير ضد ضيفه تشيلسي في مواجهة منتظرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وينافس المدرب البرتغالي الفريق الذي قاده للقب الدوري الممتاز ثلاث مرات خلاله فترتيه مع إنتر ميلان ومانشستر يونايتد، ولم يتوقع وجوده في قيادة الغريم توتنهام.

ويحاول فرانك لامبارد، أحد أخلص اللاعبين لمورينيو خلال فترتيه مع تشيلسي، التفوق على المدرب البرتغالي ويعلم أن الخسارة ستجعل توتنهام يقفز فوق فريقه في الترتيب إلى المربع الذهبي.

ومن المتوقع أن ليفربول سيكون متصدر الترتيب في مهمة البحث عن لقب جديد عندما يواجه فلامنغو في نهائي كأس العالم للأندية في قطر بعد غد السبت.

ومن المقرر أن ليستر سيتي سيلتقي مانشستر سيتي حامل اللقب اللذان يأتيان خلف ليفربول في الترتيب مباشرة باستاد الاتحاد.