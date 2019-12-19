«ترامب» عن قرار عزله: مساءلة لا صلة لها بالقانون

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، بشأن التصويت على عزله ومحاكمته.

وعن ذلك، قال ” ترامب ” : ” هذه المساءلة المتحيزة التي لا صلة لها بالقانون مسيرة انتحار سياسي للحزب الديمقراطي ” .

وجاء ذلك خلال لقاء جماهيري لـ ” ترامب ” ، في إطار حملة الدعاية الرامية لإعادة انتخابه في ولاية ميشيجان.

يُذكر أن دونالد ترامب أصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، يُحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وقرر مجلس النواب الأمريكي إدانة الرئيس دونالد ترامب؛ بتهمة سوء استغلال السلطة.

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