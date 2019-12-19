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بالفيديو والصور.. ليفربول يعلن رسميا التعاقد مع نجم ريد بول سالزبورج

بالفيديو والصور.. ليفربول يعلن رسميا التعاقد مع نجم ريد بول سالزبورج
طلال الغامدي(صدى):

نجح نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في إتمام صفقة جديدة لتعزيز صفوفه ، وأتم التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو نجم ريد بول سالزبورج النمساوي .

وأعلن ليفربول عن الصفقة رسمياً عبر ” تويتر ” قائلاً : يمكننا تأكيد التوصل لإتفاق مع ريد بول سالزبورج لنقل مينامينو ، دون أن يوضح قيمة الصفقة أو مدة العقد .

الجدير بالذكر أن مينامينو 24 عام شارك في 22 مباراة مع ريد بول سجل فيها 9 أهداف وصنع 11 هدف وله هدفين في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا ، ما لقت أنظار الجميع .


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