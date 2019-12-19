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بالصور.. تسليم عشرات الأسر منازلها الجديدة ضمن برنامج الإسكان التنموي بجازان

بالصور.. تسليم عشرات الأسر منازلها الجديدة ضمن برنامج الإسكان التنموي بجازان
تركي السالم(صدى):

شهدت منطقة جازان تسليم عشرات الأسر منازلها الجديدة ضمن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة .

وأعرب المواطنون عن فرحتهم الكبيرة بإستلام مساكن المستقبل التي ستمحو معاناتهم السابقة من منازلهم القديمة وتتيح لهم العيش في أحياء راقية بأفضل المواصفات التي إعتمدتها الوزارة .

ووجه المواطنون شكرهم للمسؤولين الذين أوفوا بوعودهم في تنفيذ البرنامج والجمعيات الخيرية التي لم تتأخر عن التعاون .

ولم يقتصر الأمر على توفير المساكن في فترة وجيزة ، إذ أشاد المواطنون بتوفير الخدمات و المرافق وقرب المسافة بين المدارس والأسواق التجارية وغيرها .

كما تعاون الإسكان التنموي بمنطقة جازان مع جمعية الإحسان الطبية لتوفير 4 عيادات صحية متنقلة يتم الكشف فيها على مستفيدي برنامج الإسكان التنموي .


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