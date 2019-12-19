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مليونير يعلن عن حاجته لمشاركة أشخاص العيش معه في مزرعته

مليونير يعلن عن حاجته لمشاركة أشخاص العيش معه في مزرعته
برلين(صدى):

في أغرب إعلان عن الإطلاق ، قام مليونير ألماني بالإعلان عن حاجته لـ 10 أشخاص يصبحوا أصدقائه ويعيشون معه بعقاره الذي يضم عدة منازل وتبلغ قيمته 5.5 مليون دولار .

ويحاول المليونير إغراء الأصدقاء المنتظرين ، مؤكداً أن العيش في مزرعته بمثابة العيش في الجنة وأن لديه إسطبلات خيول وأنه يمكن لأي شخص حتى عمر 70 عام التقدم وإصطحاب خيوله إن كان لديه ذلك .

وقال في إعلانه : يمكن أن يعيش شخصان في كل منزل في العقار، وأن يتناولا الطعام والمشروبات في جلسات اجتماعية مع الآخرين في العقار.

وتابع : إذا كنت مهتما بعيش حياة مع مجموعة من الأشخاص المثيرين للاهتمام، فقد تكون هذه حياة جديدة بالنسبة لك .

وأضاف : يمكنك الاستمتاع بالمشي أو صيد الأسماك أو التسوق أو ركوب القوارب أو مشاهدة الطيور أو السباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة .

الجدير بالذكر أن المليونير “ريبين ” صنع ثروته من بيع القهوة المثلجة ولديه مصالح تجارية كبيرة في نيوزلاندا .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 15 دقيقة

المطلوب 10 أشخاص سيكون المتقدمين 10 مليون من مصر أو بنغلاديش

[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 13 دقيقة

انا أروح بشرط أخذ معي كيس رز والدافور حقي ودجاج ساديا

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