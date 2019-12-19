  • الخميس 19

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. أمير حائل مداعبا وزير الصحة: «كم ساعة تنام باليوم!»

بالفيديو.. أمير حائل مداعبا وزير الصحة: «كم ساعة تنام باليوم!»

بالفيديو.. أمير حائل مداعبا وزير الصحة: «كم ساعة تنام باليوم!»
علي العنزي(صدى):

داعب الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قائلا:” كم ساعة تنام باليوم!”.

وأضاف أمير حائل خلال كلمته أثناء تدشين مستشفى الولادة والأطفال الجديد، قائلا:”لم أجرى اتصالا  بوزير الصحة إلا وجدته حاضرا بجوار الحالةولم أرسل رسالة الا خلال دقايق بسيطة أجد الرد هنا اتسأل كم ساعة تنام باليوم!”.

وتابع أمير حائل:” شكرا من القلب حينما تكون هناك إدارات ووزارات تنبض وتحس بنبض المجتمع”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *