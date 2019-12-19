الكشف عن خطة الولايات المتحدة لقصف روسيا بالقنبلة النووية

وكالات(صدى):

كشف علماء روس عن الخطة الأمريكية لإلقاء قنبلة نووية على روسيا وكان من الممكن تنفيذها منذ السبعينيات .

وأكد العلماء في التقرير الذي تم الكشف عنه مؤخراً ، أن الولايات المتحدة كان بإمكانها إلقاء القنبلة عبر السفينة الفضائية الأمريكية “شاتل ” والذي يصل إلى سرق أوروبا بعد 70 – 80 دقيقة .

وأشاورا إلى أن تلك السفينة المكوكية كان بإمكانها أن تلقي القنبلة من إرتفاع 67 كم ، حيث لا يمكن رؤيتها على الأرض ، بينما تصل القنبلة الأرض بعد 3 أو 4 دقائق ويعود المكوك الفضائي للولايات المتحدة .

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لديها مكوك فضائي واحد ، وحثت تلك التقنية الروس على إطلاق العمل في مشروع المكوك الفضائي “بوران ” .