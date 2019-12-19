شرطة الرياض تضبط «عصابة» تخصصت في تهريب أموال العمالة المخالفة بطرق مبتكرة

حمود العنزي(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط أفراد عصابة تخصصت في تهريب ونقل أموال العمالة المُخالفة إلى خارج المملكة بـ ” حيلة جديدة ” .

وتفصيلآ، اتبعت العصابة طرق مبتكرة في تهريب أموال العمالة المخالفة للخارجر، وذلك عبر تفريغ محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول ووضع الأموال داخلها بشكل يصعب اكتشافه .

وعثرت الجهات الأمنية على نحو 100 ألف ريال مخبأة داخل أجهزة الكمبيوتر؛ بعد كمين محكم لضبط المتهم الرئيسي الذي قاد إلى الوصول إلى باقي المتورطين.