شرطة الرياض تضبط «عصابة» تخصصت في تهريب أموال العمالة المخالفة بطرق مبتكرة
تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط أفراد عصابة تخصصت في تهريب ونقل أموال العمالة المُخالفة إلى خارج المملكة بـ ” حيلة جديدة ” .
وتفصيلآ، اتبعت العصابة طرق مبتكرة في تهريب أموال العمالة المخالفة للخارجر، وذلك عبر تفريغ محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول ووضع الأموال داخلها بشكل يصعب اكتشافه .
وعثرت الجهات الأمنية على نحو 100 ألف ريال مخبأة داخل أجهزة الكمبيوتر؛ بعد كمين محكم لضبط المتهم الرئيسي الذي قاد إلى الوصول إلى باقي المتورطين.
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