بالفيديو.. العرفج يطالب باستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى «تويتر»

عادل الحربي(صدى):

قال عامل المعرفة “أحمد العرفج”، إن “تويتر” لا يمثّلنا وإن كان يمثل أحد وجوهنا؛ مطالبا باستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى “تويتر” وفق المعايير العالمية.

ولفت العرفج أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي “يا هلا بالعرفج” على شاشة “روتانا خليجية”، مع الإعلامي “مفرح الشقيقي”؛ إلى أن قمة كوالالمبور “وُلدت ميتة”، وأي عمل يخص العالم الإسلامي خارج منظمة العالم الإسلامي “عبث”.

وأوضح أن “تويتر” لا يمثلنا، وإن كان يمثل أحد وجوهنا، وأدعو لاستراتيجية واضحة لدخول الوزراء إلى “تويتر” وفق المعايير العالمية.

وتابع العرفج:: “أفضل الوزارات التي تغرّد حاليًا وزارة الخارجية وحساب وزير الثقافة، وأدعو لفصل حساب الوزارة عن حساب الوزير”.