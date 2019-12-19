التجارة والإستثمار: سنجني ثمار الإقامة المميزة عبر توظيف استثمارات المقيمين قريبا
أكدت وزارة التجارة والإستثمار أن المملكة ستجني ثمار الإقامة المميزة التي تسمح بتوسع توظيف استثمارات المقيمين خلال السنوات القليلة المقبلة .
وقالت الوزارة أن الإقامة المميزة تعظم الموارد الإقتصادية للمملكة وتضمن زيادة أعمال المقيمين بشكل نظامي بما يوفر عائد إجتماعي أيضاً .
وأكدت أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر والذي يضم 10 جهات حكومية قام بدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين من حيث حجم الإستثمارات ورؤوس الأموال والنزاهة وغيرها من الجوانب ، ومن ثم تم إطلاق مركز الإقامة المميزة .
وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ إستقبال طلبات الحصول عليها في 23 يونيو الماضي ، عبر المنصة الإلكترونية ” سابرك ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 52 دقيقة
من اللافت أن معظم العمالة في السعودية هامشية واصحاب الدخول المرتفعة في السعودية مثل المصريين دولتهم مصر مستقرة والإستثمار في مصر يغري السعوديين فكيف بأبناء البلد المصريين
هل للتجارة والاستثمار احصائة دورية تنشر مع كل خبر لعدد أصحاب الإقامة المميزة ودولهم الشفافية لها أهمية…🤔
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحاقا للتعليق السابق…يوجد فئة من المقيمين من دولة مجاورة لديهم مئات الملايين يحركوها في السوق تحت مظلة الأقرباء والجماعة ممن حصل على الجنسية السعودية…
هؤلاء يمتلك أغلبهم ( الخوف والحذر ) من التصريح بمصدر أموالهم أمام الأجهزة الرسمية وهذا يسبب لهم كارثة بسبب قانون التستر وعقابه عليهم وعلى من تستر عليهم من السعوديين.