التجارة والإستثمار: سنجني ثمار الإقامة المميزة عبر توظيف استثمارات المقيمين قريبا

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والإستثمار أن المملكة ستجني ثمار الإقامة المميزة التي تسمح بتوسع توظيف استثمارات المقيمين خلال السنوات القليلة المقبلة .

وقالت الوزارة أن الإقامة المميزة تعظم الموارد الإقتصادية للمملكة وتضمن زيادة أعمال المقيمين بشكل نظامي بما يوفر عائد إجتماعي أيضاً .

وأكدت أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر والذي يضم 10 جهات حكومية قام بدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين من حيث حجم الإستثمارات ورؤوس الأموال والنزاهة وغيرها من الجوانب ، ومن ثم تم إطلاق مركز الإقامة المميزة .

وكان مركز الإقامة المميزة قد بدأ إستقبال طلبات الحصول عليها في 23 يونيو الماضي ، عبر المنصة الإلكترونية ” سابرك ” .