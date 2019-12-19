بالفيديو.. آل الشيخ تعليقا على مقطع لباكستانيين يرقصون: «مكانكم ميدل بيست»

نايف السالم(صدى):

عرض تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للترويج لحفل “ميدل بيست”، المقرَّر إقامتها في 21 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدا في الفيديو عدد من الشبان من جنسية باكستانية يرقصون على أنغام موسيقى.

علق آل الشيخ على المقطع، قائلا:”مكانكم الميدل بيست”.

يذكر أن آل الشيخ تحدث في وقت سابق عبر حسابه عن حضوره فعاليات حفل ميدل بيست، قائلا: “ضيعت مراهقتي أسمع كسرات.. بروح ميدل بيست، أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط، وبلبس البندانة، وروح أنبسط وولعها”.